vor 3 Min.

Bale und James nicht im Real-Aufgebot

Stürmer Gareth Bale und Mittelfeldspieler James Rodríguez gehören beim spanischen Fußballmeister Real Madrid am Freitag (21.

00 Uhr) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Manchester City erwartungsgemäß nicht zum Aufgebot.

Das Duo steht laut Club-Mitteilung nicht im 24-köpfigen Aufgebot von Trainer Zinedine Zidane. Bale hatte zuletzt in der Primera Division sehr selten gespielt, zum letzten Mal am 24. Juni, der Kolumbianer James Rodríguez am 21. Juni. Um beide Fußball-Profis gibt es Wechselspekulationen.

Kapitän Sergio Ramos reist zwar mit dem Team nach England, kann aber wegen einer Sperre nicht spielen. Real hatte das Hinspiel noch vor der Corona-Zwangspause mit 1:2 verloren.

© dpa-infocom, dpa:200805-99-56343/2 (dpa)

Homepage UEFA / Champions League

Website von Real Madrid

Themen folgen