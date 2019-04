17.04.2019

Belgien souverän - Österreich blamiert sich

Belgien hat in der EM-Qualifikation weiter keine Probleme, Polen jubelt auch dank Lewandowski spät. Deutlich schlechter läuft es für Österreich und Kroatien. In der deutschen Gruppe gibt es nach zwei Spieltagen einen überraschenden Tabellenführer.

Der WM-Dritte Belgien marschiert souverän durch die Qualifikation zur Fußball-WM 2020, Vize-Weltmeister Kroatien und Österreich haben dagegen peinliche Niederlagen kassiert.

Belgien setzte sich mit 2:0 (2:0) in Zypern durch, Polen gewann parallel nach einem späten Tor von Robert Lewandowski 2:0 (0:0) gegen Lettland. Österreich kassierte gegen Israel und Trainer Andreas Herzog mit 2:4 (1:2) die zweite Quali-Niederlage. Kroatien unterlag 1:2 (1:1) in Ungarn. Nordirland besiegte Weißrussland in der deutschen Gruppe 2:1 (1:1), Erfolge gab es für Russland und Wales.

Österreich verlor drei Tage nach dem 0:1 gegen Polen auch in Haifa. Ohne Bayerns David Alaba und den Augsburger Michael Gregoritsch reichte es für die Mannschaft von Franco Foda trotz 1:0-Führung und großer Überlegenheit nicht zum Sieg. Der Ex-Bremer Marko Arnautovic (8./75.) traf für die Gäste, Eran Zahavi (34./45./55.) und Munas Dabbur (66.) erzielten die Tore für Israel. "Ich bin wirklich stolz heute, es war eine tolle Leistung von allen", sagte Herzog.

Kroatien reichte in Ungarn ein Tor des Frankfurters Ante Rebic (13.) nicht zum Sieg. Der Hoffenheimer Adam Szalai (34.) traf zum 1:1 für Ungarn, ehe Mate Patkai (76.) den Siegtreffer erzielte. Die Kroaten haben wie Ungarn nach zwei Quali-Partien drei Punkte gesammelt.

Russland gelang mit einem 4:0 (2:0) gegen Kasachstan der erste Sieg in der Gruppe A. Denis Tscheryschew (19./45.+2), Artjom Dsjuba (52.), und der Kasache Absal Bejsebekow (62./Eigentor) trafen für die Mannschaft von Ex-Bundesligaprofi Stanislaw Tschertschessow. Wales gewann sein erstes Spiel in der Gruppe dank des frühen Treffers von Daniel James (5.) mit 1:0 (1:0) gegen die Slowakei. Das Team um Superstar Gareth Bale liegt damit auf dem zweiten Platz der Gruppe.

Belgien hatte gegen den Weltranglisten-87. Zypern von Beginn an keine Probleme. Offensivspieler Eden Hazard (10.) und der Ex-Dortmunder Michy Batshuayi (18.) sorgten mit ihren Toren früh für klare Verhältnisse. Polen jubelte gegen Lettland dank der Tore von Lewandowski (76.) und Kamil Glik (84.) spät und feierte drei Tage nach dem 1:0 gegen Österreich den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

In der deutschen Gruppe C sicherte sich Nordirland spät den Sieg gegen Weißrussland und übernahm vorerst die Tabellenführung. Jonny Evans (30.) und der eingewechselte Josh Magennis (87.) trafen für die Gastgeber, Igor Stasewitsch gelang der zwischenzeitliche Ausgleich (33.). Mit sechs Punkten aus zwei Partien stehen die Nordiren damit auf dem ersten Rang der Gruppe. Alle Gruppensieger und Gruppenzweiten aus den zehn Gruppen sind im kommenden Sommer bei der Endrunde dabei. (dpa)

