Schweizer Nationaltrainer wechselt zu Girondins Bordeaux

Vladimir Petkovic soll einem Bericht der französischen Sportzeitung "L'Équipe" zufolge neuer Trainer von Girondins Bordeaux werden, wie das Blatt auf seinem Online-Portal berichtet.

Petkovic (57) soll bei Girondins Jean-Louis Gasset (67) ablösen, der seinerseits erst im August vergangenen Jahres die Nachfolge des ehemaligen Bundesliga-Profis Paulo Sousa angetreten hatte.

Petkovic soll der Sportzeitung zufolge am 31. Juli beim Testspiel gegen Troyes vorgestellt werden und einen Vertrag für drei Jahre erhalten. Eine Quelle für den Bericht nannte "L'Équipe" nicht.

Pektovic übernahm die Schweizer Nationalmannschaft im Sommer 2014. Bei der EM zuletzt hatte er mit ihr im Achtelfinale Weltmeister Frankreich im Elfmeterschießen bezwungen und auch Spanien im Viertelfinale in die Entscheidung vom Punkt gezwungen - allerdings mit dem schlechteren Ende für die Schweiz.

Sein Vertrag mit dem Schweizer Verband soll eigentlich bis zur WM Ende kommenden Jahres in Katar gültig sein. Er soll sich mit dem Verband aber auf eine vorzeitige Freigabe geeinigt haben, hieß es in dem Bericht. Bordeaux hatte die vergangene Saison in der Ligue 1 auf dem zwölften Platz beendet.

