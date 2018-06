vor 58 Min.

Bielsa ist neuer Trainer von Leeds United International

Der ehemalige argentinische Nationaltrainer Marcelo Bielsa ist neuer Coach des englischen Fußball-Zweitligisten Leeds United.

Der 62-Jährige habe einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben, teilte der Club mit. Außerdem gebe es die Option, den Kontrakt um ein Jahr zu verlängern.

"Es war immer mein Ziel, in England zu arbeiten", sagte Bielsa laut Mitteilung. Obwohl er viele Angebote gehabt habe, sei es ihm wichtig gewesen, auf das richtige Projekt zu warten.

Der Mehrheitseigentümer von Leeds United, Andrea Radrizzani, sagte: "Er ist ein Coach, den ich schon seit vielen Jahren bewundere. Und als sich die Gelegenheit bot, ihn an die Elland Road zu holen, machten wir das zu unserer Top-Priorität des Sommers."

Bielsa, auch "El Loco" (Der Verrückte) genannt, betreute von 1998 bis 2004 die argentinische Nationalmannschaft und von 2007 bis 2010 die chilenische Auswahl. Mit seinem Heimatland holte er 2004 Olympia-Gold. Zuletzt war er als Coach unter anderem für Olympique Marseille, Lazio Rom und den OSC Lille tätig.

In Leeds tritt er die Nachfolge des Engländers Paul Heckingbottom an, von dem sich der Club nach nur 16 Spielen trennte. Der ehemalige englische Fußball-Meister Leeds beendete die vergangene Saison in der 2. Liga auf Rang 13. (dpa)

Homepage des Vereins

Der "Guardian" über Vorgänger Heckingbuttom

Championship-Tabelle

Themen Folgen