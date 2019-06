vor 30 Min.

Brasilianer Paulinho vor Wechsel nach Tottenham

Der brasilianische Fußball-Nationalspieler Paulinho steht kurz vor einem Wechsel zu Tottenham Hotspur in die englische Premier League.

Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde von seinem bisherigen Club Corinthians Sao Paulo auf einer Pressekonferenz verabschiedet. Laut englischen Medienberichten soll der Transfer noch in dieser Woche über die Bühne gehen. "Es gab noch Interesse von Inter, aber das einzige Angebot kam von Tottenham", zitierte der "Guardian" den Offensivspieler, der bei seinem Abschied in Sao Paulo weinte.

Die Ablösesumme soll übereinstimmenden Meldungen zufolge bei knapp 20 Millionen Euro liegen. Paulinho stand beim 3:0-Finalerfolg der Brasilianer beim Confed Cup gegen Spanien in der Startformation. Er wurde zum drittbesten Spieler des Turniers gewählt. London wäre bereits seine dritte Station in Europa. Von 2006 bis 2008 war er jeweils für eine Saison an den FC Vilnius und LKS Lodz ausgeliehen. (dpa)

Guardian-Bericht

