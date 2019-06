vor 39 Min.

Brasilien besiegt Bolivien im Auftaktspiel der Copa América

Bei der Südamerikameisterschaft rollt der Ball. Die Gastgeber starten gleich mit einem souveränen Sieg in den Wettbewerb. Nach zwölf Jahren ohne großen Titel will die Seleção im eigenen Land triumphieren.

Gelungener Auftakt für die Gastgeber: Auch ohne den verletzten und mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontierten Superstar Neymar hat Brasilien Außenseiter Bolivien zum Auftakt der Copa América souverän geschlagen.

Die Seleção setzte sich im Eröffnungsspiel der Südamerika-Meisterschaft in São Paulo mit 3:0 (0:0) gegen die bolivianische Nationalmannschaft durch und holte die ersten drei Punkte in der Gruppenphase.

Philippe Coutinho verwandelte in der 50. Minute einen Strafstoß nach Handspiel von Adrian Jusino. Der bolivianische Abwehrspieler war vom Ball am Arm getroffen worden. Nach Videobeweis entschied Schiedsrichter Néstor Pitana auf Elfmeter für die Brasilianer. Nur drei Minuten später erhöhte Coutinho per Kopfball zum 2:0.

In der 85. Minute traf Everton spektakulär zum 3:0-Endstand. Der Stürmer von Gremio Porto Alegre wurde links angespielt, ließ mehrere Verteidiger stehen, lief zur Mitte und versenkte den Ball von außerhalb des Strafraums mit einem kräftigen Schuss im rechten Eck.

"Wir haben gut angefangen, aber als wir mit fortschreitender Zeit nicht getroffen haben, ist die Mannschaft ein bisschen unruhig geworden", sagte Brasiliens Trainer Tite, der am Ende aber zufrieden war: "In der zweiten Halbzeit haben wir unser Spiel durchgezogen." Everton sagte nach seinem ersten Tor im Trikot der Nationalmannschaft: "Es ist sehr befriedigend, etwas zurückgeben zu können."

In der ersten Halbzeit fand die Seleção noch schwer ins Spiel, immer wieder gingen Bälle verloren, die Brasilianer fanden kein rechtes Mittel gegen die bolivianische Abwehr. "Am Ende, mit mehr Geduld, haben wir das Spielfeld geöffnet, hatten mehr Ballbesitz, haben Spielzüge gemacht", sagte Kapitän Daniel Alves nach dem Abpfiff. "Zu Recht ein toller Sieg."

Rund 47.000 Zuschauer verfolgten das Eröffnungsspiel im Stadion Morumbi. Mit Einnahmen aus dem Ticketverkauf in Höhe von 22 Millionen Reais (5 Millionen Euro) war es nach Angaben der Zeitung "O Globo" die Partie mit dem höchsten Erlös in der Geschichte des brasilianischen Fußballs.

In der Gruppenphase der Copa América trifft Brasilien am kommenden Dienstag auf Venezuela und am Samstag auf Peru. Bolivien spielt am Dienstag gegen Peru und am Samstag gegen Venezuela.

Neben den zehn Nationalmannschaften aus Südamerika sind als Gäste Asienmeister und WM-Gastgeber Katar und Japan mit dabei. Die Copa América wurde 1916 zum ersten Mal ausgetragen und ist einer der ältesten Fußballwettbewerbe der Welt. Vor genau 100 Jahren war das Turnier zum ersten Mal in Brasilien zu Gast. (dpa)

