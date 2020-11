vor 17 Min.

Buffons Rekord überboten: 177. Länderspiel für Spanier Ramos

Fußball-Routinier Sergio Ramos hat das 177.

Länderspiel für die spanische Nationalmannschaft bestritten und damit den legendären italienischen Torwart Gianluigi Buffon (176) als europäischen Rekordhalter überholt.

Der 34 Jahre alte Abwehrspieler von Real Madrid stand in der Startformation der Spanier beim Nations-League-Duell der deutschen Gruppengegner in der Schweiz. Dritter in dieser Männer-Rangliste ist der Portugiese Cristiano Ronaldo (169). Mit 150 Länderspielen ist Ex-Weltmeister Lothar Matthäus der DFB-Rekordhalter. Akteur mit den weltweit meisten Länderspielen ist der Ägypter Ahmed Hassan mit 184 Einsätzen.

© dpa-infocom, dpa:201114-99-334886/2 (dpa)

UEFA-Bericht zu Länderspiel-Rekordhaltern

Themen folgen