Bern-Sensation gegen Man United: Seoane lobt Wagner

Leverkusen (dpa) - Trainer Gerardo Seoane von Bayer Leverkusen hat nach der Champions-League-Sensation von Young Boys Bern gegen Manchester United mit Cristiano Ronaldo seinen Nachfolger David Wagner gelobt.

"Gratulation an David Wagner, der einen fantastischen Job macht mit seinem Staff", sagte Seoane, der mit Bern zuletzt dreimal Meister wurde, über den früheren Schalker. "Ich habe das Spiel geschaut und habe mich unheimlich gefreut über diesen Coup. Es ist schön für mich, aus der Ferne zu sehen, dass diese tolle Geschichte bei Young Boys weitergeht."

Seoane hatte im Vorjahr in der Europa League mit Bern Leverkusen in der Zwischenrunde ausgeschaltet und war dann zu Bayer gewechselt. Wagner war im Vorjahr nach zwei Spieltagen auf Schalke beurlaubt worden. Am Dienstag schlug er mit Bern am ersten Königsklassen-Spieltag Manchester mit 2:1.

