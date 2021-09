Lille mit Respekt: VfL "ist eine sehr gute Mannschaft"

Beim französischen Meister OSC Lille hat man vor dem Champions-League-Auftakt gegen den VfL Wolfsburg großen Respekt vor dem Tabellenführer der Fußball-Bundesliga.

"Das ist eine sehr gute Mannschaft, sie sind sehr gut organisiert. Auch wenn sie in diesem Sommer den Trainer gewechselt haben, herrscht dort eine große Kontinuität", sagte Trainer Jocelyn Gourvennec.

Lille selbst ist als Titelverteidiger sehr schlecht in die neue Saison der französischen Liga gestartet. Nach der 1:2-Niederlage beim FC Lorient stehen die "Doggen" nur auf Platz zwölf der Tabelle. Wegen großer finanzieller Probleme verließen Meistertrainer Christophe Galtier (OGC Nizza) und Nationaltorwart Mike Maignan (AC Mailand) den Verein. Der frühere Bayern-Profi Renato Sanches fehlt am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) wegen einer Knieverletzung, der vom Hamburger SV verpflichtete Amadou Onana hat in Lille noch keinen Stammplatz.

Trotz der schwierigen Situation gibt sich Gourvennec optimistisch. "Die Gruppenphase der Champions League ist eine kleine Meisterschaft mit sechs Spielen. Wir können dort ein ganz neues Kapitel beginnen", sagte der frühere französische Nationalspieler.

