Salzburg-Trainer Jaissle: Adeyemi fit für Wolfsburg-Spiel

Top-Talent und Jung-Nationalspieler Karim Adeyemi kann nach seiner Pause zuletzt in der Liga im Champions-League-Duell gegen den VfL Wolfsburg spielen.

"Er ist 100 Prozent fit", sagte Salzburgs deutscher Trainer Matthias Jaissle. "Das am Wochenende war eher eine Vorsichtsmaßnahme." Adeyemi hat in der österreichischen Bundesliga in dieser Saison in zehn Partien acht Tore erzielt. Beim 1:1 seiner Mannschaft beim SCR Altach am vergangenen Samstag kam er nicht zum Einsatz.

Der gebürtige Münchner wird von zahlreichen Spitzenclubs umworben. Als Interessenten werden unter anderen der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und der FC Liverpool gehandelt. Der 19-Jährige hatte im September beim 6:0 gegen Armenien sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gefeiert und dabei gleich ein Tor erzielt. Mittlerweile kommt er auf drei Länderspiele.

