Chelsea-Profi Werner beendet seine Torlos-Serie

Der deutsche Fußball-Nationalstürmer Timo Werner hat erleichtert auf das Ende seiner langen Torlos-Serie reagiert.

"Ich bin froh, dass ich endlich getroffen habe. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, aber wenn wir so weitermachen, werden wir unser Ziel erreichen", sagte Werner nach dem 2:0 (2:0) seines FC Chelsea gegen Newcastle United. Durch den Sieg blieb der Club aus London auch im sechsten Spiel mit dem neuen Trainer Thomas Tuchel ungeschlagen und verbesserte sich in der Tabelle der Premier League auf Platz vier. In der Liga holte der frühere BVB- und PSG-Coach Tuchel 13 von möglichen 15 Punkten mit den Blues. Erstmals seit November 2019 gewann Chelsea wieder vier Partien nacheinander.

"Es ist wichtig für uns, am Ende die Champions League zu erreichen", sagte Werner, der nach dem Führungstor durch Olivier Giroud (31.) in der 39. Minute seinen ersten Treffer im Chelsea-Trikot seit dem 7. November 2020 gegen Sheffield United erzielte. Durch die Siege von Chelsea und West Ham United (3:0 gegen Sheffield) rutschte der von Jürgen Klopp trainierte Meister FC Liverpool auf Rang sechs der Tabelle ab. "Wir wussten, dass wir die Chance hatten, unter die Top Vier zu kommen. Wir haben diese Chance genutzt", sagte Tuchel BBC Sport und gab seinen Profis zwei Tage trainingsfrei. "Wir haben heute einen großen Schritt gemacht, aber wir müssen so weitermachen und dürfen unsere Intensität und Entschlossenheit nicht verlieren."

