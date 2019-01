vor 35 Min.

Chelseas Fabregas vor Wechsel nach Monaco International

Der spanische Fußball-Nationalspieler Cesc Fabregas steht laut britischen Medien kurz vor einem Wechsel vom FC Chelsea zur AS Monaco.

Nach Informationen des TV-Senders Sky Sports befand sich der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler am Sonntag auf dem Weg nach Monaco, um mit dem Verein aus der französischen League 1 Vertragsgespräche zu führen.

Am Samstag hatte Fabregas, der seit viereinhalb Jahren für die Blues spielt, unter Trainer Maurizio Sarri aber zuletzt nur noch Reservist war, die Mannschaft als Kapitän aufs Feld geführt. Bei seiner Auswechslung in der 85. Minute bekam er vom Publikum an der Stamford Bridge tosenden Applaus und stehende Ovationen. Sichtlich gerührt verabschiedete sich der frühere Profi des FC Barcelona von den Chelsea-Fans. (dpa)

Evening-Standard-Bericht

BBC-Bericht (mit Video)

Sun-Bericht

FourFourTwo-Bericht

Themen Folgen