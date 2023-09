Eintracht-Matchwinner Koch hofft auf DFB-Comeback

Robin Koch köpft Eintracht Frankfurt zum Auftaktsieg in der Gruppenphase der Conference League. Der Abwehrspieler hat ein großes Ziel: die Heim-EM 2024.

Zumindest bei DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat sich Robin Koch schon mal für eine Rückkehr in die Nationalmannschaft empfohlen. Beim 2:1 (1:1) von Eintracht Frankfurt gegen den FC Aberdeen zum Auftakt der Gruppenphase in der Conference League glänzte Koch am Donnerstagabend in der Abwehr als umsichtiger Abräumer und im Angriff als Siegtorschütze.

"Natürlich ist es mein Ziel, langfristig wieder dazuzukommen. Ich mache mir aber wenig Gedanken darüber. Es geht darum, Woche für Woche gute Leistungen zu zeigen. Darauf konzentriere ich mich. Alles andere müssen andere Leute entscheiden", sagte der 27-Jährige. Die nächsten Länderspiele der Nationalmannschaft in Vorbereitung auf die Heim-EM 2024 stehen im Oktober gegen die USA und Mexiko an.

Dass Völler die Partie der Frankfurter gegen Aberdeen auf der Tribüne verfolgt hatte, erfuhr Koch erst nach dem Abpfiff. "Das wusste ich nicht", sagte der Sohn des früheren Bundesliga-Profis Harry Koch und fügte schmunzelnd hinzu: "Mal schauen, ob er dem neuen Bundestrainer einen Tipp gibt." Topkandidat auf die Nachfolge von Hansi Flick ist der ehemalige Bayern-Coach Julian Nagelsmann.

Koch, den die Eintracht für diese Saison vom englischen Premier-League-Club Leeds United ausgeliehen hat, gab 2019 unter Joachim Löw sein Debüt in der DFB-Auswahl. Bislang bestritt er acht Länderspiele, das vorerst letzte im Juni 2021 beim 1:1 gegen Dänemark.

