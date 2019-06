vor 39 Min.

Der Fahrplan bis zur Fußball-WM 2014 in Brasilien

Am 12.

Juni 2014 wird in Sao Paulo die Fußball-WM angepfiffen. 31 Tage später steigt im Maracana von Rio de Janeiro das Endspiel. Dies sind die wichtigsten Daten bis zum Beginn des Turniers am Zuckerhut:

15.Oktober: Abschluss der Gruppenspiele in der europäischen WM-Qualifikation

21.Oktober: Auslosung der Playoffspiele in der europäischen WM-Qualifikation

15./19.November: Playoffspiele der europäischen WM-Qualifikation; Ende der Qualifikation in allen Konföderationen

6.Dezember: WM-Gruppenauslosung in Costa do Sauípe/Brasilien

31.Dezember: Ende der Fertigstellungsfrist für die sechs WM-Stadien in Cuiaba, Curitiba, Manaus, Natal, Porto Alegre und Sao Paulo. Die weiteren WM-Arenen in Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro und Salvador wurden beim Confed Cup bereits genutzt.

Februar 2014: Workshop der beteiligten 32 Mannschaften in Brasilien

19.Mai: Beginn der Schutzfrist/Abstellungsperiode für alle an der WM beteiligten Spieler (Ausnahme: Champions-League-Finale am 24. Mai in Lissabon)

EndeMai: Ende der Nominierungsfrist für die 23 Spieler umfassenden Kader

7.-11.Juni: Späteste Anreise der WM-Teams in Brasilien. Fünf Tage vor dem ersten Spiel müssen die Mannschaften im WM-Land sein.

12. Juni-13.Juli: WM-Endrunde (dpa)

