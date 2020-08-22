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Champions League
Der Weg von Paris Saint-Germain ins Finale
Der Weg von Paris Saint-Germain ins Champions-League-Finale.
Gruppenphase:
Paris Saint-Germain - Real Madrid 3:0 (2:0) Tore: 1:0 Di Maria (14.), 2:0 Di Maria (33.), 3:0 Meunier (90.+1)
Galatasaray Istanbul - Paris Saint-Germain 0:1 (0:0) Tor: 0:1 Icardi (52.)
FC Brügge - Paris Saint-Germain 0:5 (0:1) Tore: 0:1 Icardi (7.), 0:2 Mbappe (61.), 0:3 Icardi (63.), 0:4 Mbappe (79.), 0:5 Mbappe (83.)
Paris Saint-Germain - FC Brügge 1:0 (1:0) Tor: 1:0 Icardi (22.)
Real Madrid CF - Paris Saint-Germain 2:2 (1:0) Tore: 1:0 Benzema (17.), 2:0 Benzema (79.), 2:1 Mbappe (79.), 2:2 Sarabia (83.)
Paris Saint-Germain - Galatasaray Istanbul 5:0 (2:0) Tore: 1:0 Icardi (32.), 2:0 Sarabia (35.), 3:0 Neymar (46.), 4:0 Mbappe (63.), 5:0 Cavani (84./Foulelfmeter)
Achtelfinale:
Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain 2:1 (0:0) Tore: 1:0 Haaland (69.), 1:1 Neymar (75.), 2:1 Haaland (77.)
Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund 2:0 (2:0) Tore: 1:0 Neymar (28.), 2:0 Bernat (45.+1)
Viertelfinale in Lissabon:
Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain 1:2 (1:0) Tore: 1:0 Pasalic (27.), 1:1 Marquinhos (90.), 1:2 Choupo-Moting (90.+3)
Halbfinale in Lissabon:
RB Leipzig - Paris Saint-Germain 0:3 (0:2) Tore: 0:1 Marquinhos (13.), 0:2 Di Maria (42.), 0:3 Bernat (57.)
© dpa-infocom, dpa:200821-99-260407/4 (dpa)
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