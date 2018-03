vor 40 Min.

Ex-Bayern-Stürmer Hughes übernimmt Southampton International

Der englische Premier-League-Club FC Southampton hat einen neuen Trainer.

Der frühere Münchner Bundesliga-Stürmer Mark Hughes (54) löst Mauricio Pellegrini ab.

Der Waliser Hughes, der bereits als Coach bei Manchester City und Stoke City tätig war, bekommt einen Vertrag bis Saisonende. "Der Club ist zuversichtlich, dass damit der Fokus bei Trainer, Spielern und Betreuern auf den in dieser Saison ausstehenden Spielen liegt", hieß es in einer Mitteilung des Vereins.

Bei noch acht ausstehenden Partien liegt Southampton einen Punkt und einen Platz vor dem Relegationsrang. Zuletzt hatte die Mannschaft nur eins von 17 Spielen gewonnen. Stoke hatte sich im Januar nach fünf Jahren von Hughes getrennt. Er sagte: "Ich bringe Premier-League-Erfahrung mit. Ich weiß, was man braucht, um Spiele zu gewinnen. Das Ziel ist der Klassenerhalt." Das erste Spiel unter Hughes, der bereits als Spieler in Southampton tätig war, wird das Viertelfinale im FA Cup am Sonntag gegen Wigan sein. (dpa)

Mitteilung des FC Southampton

