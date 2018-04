vor 3 Min.

Ex-Sprinter Bolt meint es mit dem Fußball "sehr ernst" International

Sprint-Legende Usain Bolt schließt ein Comeback in der Leichtathletik aus.

Das sagte der Jamaikaner in Australien, wo er seine Landsleute bei den Commonwealth-Spielen anfeuerte.

Auf die Frage eines Journalisten, ob er 2020 bei den Olympischen Spielen in Tokio an den Start gehen wolle, antwortete Bolt, "da liegen Sie sehr falsch". Mit dem Fußball sei es ihm dagegen "sehr ernst", sagte der achtmalige Sprint-Olympiasieger. "Ich zerbreche mir jetzt noch nicht den Kopf über Vereine. Ich möchte erst ein Niveau erreichen, auf dem ich mich wohlfühle und Fußballer sein", sagte der 31-Jährige. "Ich bin nicht verbunden mit Manchester, aber hoffentlich in der Zukunft."

Am 10. Juni führt Bolt im Stadion Old Trafford von Manchester United eine Weltauswahl "Soccer Aid World XI" an. Im März hatte der schnellste Mann der Welt als Gast mit den Fußballprofis von Borussia Dortmund trainiert. (dpa)

