vor 18 Min.

FC Kopenhagen steht im Finalturnier in NRW

Der FC Kopenhagen hat das Europa-League- Finalturnier in Nordrhein-Westfalen erreicht.

Die Dänen siegten im Achtelfinal-Rückspiel gegen den türkischen Meister Istanbul Basaksehir 3:0 (1:0) und machten damit das 0:1 aus dem Hinspiel wett.

Beim Endturnier trifft der dänische Vizemeister vermutlich auf den englischen Rekordmeister Manchester United, dessen Weiterkommen gegen den Linzer ASK (Hinspiel: 5:0) wohl nur Formsache ist. Das Spiel findet in Köln statt, wo Kopenhagens Trainer Stale Solbakken in der Saison 2011/12 angestellt war. Zweimal Jonas Wind (4. und 53. Minute) und Rasmus Falk (62.) trafen für die Gastgeber.

