vor 18 Min.

FC Schalke 04 - Man City live im TV und Live-Stream sehen

Champions-League-Achtelfinale Rückspiel am 12.3.2019: Der FC Schalke 04 hat gegen Man City das Hinspiel leider mit 2:3 zuhause verloren. Wir nennen Termin des Rückspiels und geben Infos zur Übertragung in TV und Live-Stream. Kostenlos im Free-TV oder Pay-TV auf Sky/SkyGo oder DAZN?

FC Schalke 04 - Man City live im TV und Stream: S04 trifft am Dienstag, 12. März 2019, im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals auf Manchester City. Wir informieren über die Termine sowie die Übertragung im TV und Live-Stream. Kostenlos im Free-TV oder Pay-TV, Sky oder DAZN? Alle Infos. Das Datum für Hinspiel und Rückspiel steht fest.

Ausgangslage Schalke 04: Nach der 2:3-Heimpleite gegen Pep Guardiolas Manchester City sieht es für Schalke 04 vor dem Rückspiel im Achtelfinale der Champions League düster aus. Auch die aktuelle Lage in der Bundesliga macht wenig Hoffnung. Immerhin wollen die Verantwortlichen von S04 an Trainer Domenico Tedesco festhalten, trotz der Niederlage in der Bundesliga am Wochenende. "Es überwiegt die Vorfreude, die aber überlagert wird von der Situation in der Bundesliga", sagte der Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider kurz vor dem Abflug nach England.

So kommt Schalke gegen ManCity noch weiter: Die Schalke Knappen müssten am Dienstagabend einen Sieg mit zwei Toren Unterschied erreichen oder einen Sieg mit mindestens drei selbstgeschossenen Toren.

Champions-League-Achtelfinale: FC Schalke - Man-City live: Anstoß und Termine

Hinspiel: FC Schalke 04 - Man City, 20. Februar 2019, 21 Uhr, Endstand: 2:3

Rückspiel: Manchester City - Schalke, 12. März 2019, 21 Uhr, live in TV, Fernsehen und Live-Stream auf Sky / SkyGo

Als Gruppenzweiter musste Schalke zunächst gegen Man City zuhause im Hinspiel antreten. Das Rückspiel des Champions League Achtelfinals findet bei Manchester City statt.

FC Schalke 04 - Manchester City live in TV, Fernsehen und Live-Stream

Hinspiel: FC Schalke 04 - Man City, 20. Februar 2019, 21 Uhr live im Stream auf DAZN

Rückspiel: Manchester City - Schalke, 12. März 2019, 21 Uhr live im Strem und im Live-TV auf Sky & SkyGo

Sky / SkyGo überträgt vier von sechs der deutschen Spiele im Champions League Achtelfinale live in TV, Fernsehen und Live-Stream. Sky/SkyGoüberträgt alleine live in TV und Live-Stream das Hinspiel des FC Bayern gegen Liverpool. Beim Pay-TV Online-Streaming-Portal DAZN sind die Hinspiele von Borussia Dortmund - Tottenham Hotspur und von FC Schalke 04 - Manchester City zu sehen. Dies heißt für Schalke-Anhänger, dass sie das Hinspiel live im Stream auf dem Online Portal DAZN gucken können und das Rückspiel live in Fernsehen, TV und Live-Stream auf Sky und SkyGo. Eine kostenlose Übertragung gratis und umsonst ohne Anmeldung im Free-TV wird es leider nicht geben.

Schalke - Manchester City (Man City): Bilanz und Statistik der bisherigen Begegnungen

Bislang sind Schalke und Man City dreimal aufeinander getroffen. Entsprechend gibt es wenig Material für statistische Werte wie Bilanz und Statistik der bisherigen Begegnungen. Manchester City hat zweimal gewonnen, Schalke 04 einmal.

Themen Folgen