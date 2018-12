FC Villarreal trennt sich von Trainer Calleja

Hochspannung in Gruppe C der Champions League: Drei Teams kämpfen ums Weiterkommen. Der FC Liverpool braucht einen Sieg gegen Neapel. Trainer Jürgen Klopp bleibt gelassen und setzt im Fernduell mit Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain auf den Heimvorteil.

Copa Libertadores

Rot-Weiße Nacht endet mit Krawallen - Fußball-Fest in Madrid

Ein friedliches Fußball-Fest in Madrid, aber in Buenos Aires gibt es wieder Krawalle. Es ist der negative Schlusspunkt nach all den hässlichen Szenen der vergangenen Tage. So bleibt beim Triumph von River Plate im Finale der Copa Libertadores ein Beigeschmack.