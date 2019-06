vor 36 Min.

FIFA: Brasilien bekommt 100 Millionen Dollar

WM-Gastgeber Brasilien bekommt entgegen ursprünglicher Planungen nun doch wie Südafrika 2010 von der FIFA eine Finanzspritze von 100 Millionen Dollar.

Dies bestätigte der Fußball-Weltverband am Sonntag in Rio de Janeiro.

FIFA-Präsident Joseph Blatter hatte die Spende bereits am Freitag in einem Nebensatz angedeutet, ohne Details auszuführen. Offenbar hatte der 77-Jährige damit eine für Montag geplante offizielle Verkündung bei der Abschlusspressekonferenz des Confed Cup an der Copacabana versehentlich vorweggenommen.

Einen Zusammenhang mit den Massenprotesten in Brasilien in den vergangenen Wochen wies die FIFA zurück. Südafrika hatte den dreistelligen Millionenbetrag für soziale Fußballprojekte bekommen. Wie das Geld in Brasilien investiert werden soll, steht offenbar noch nicht fest. "Es ist kein grundsätzliches neues Konzept", sagte FIFA-Sprecher Pekka Odriozola und verwies für weitere Informationen auf die Pressekonferenz am Montag. Die FIFA stand in den vergangenen Wochen in Brasilien wegen der staatlichen Milliardeninvestitionen für die WM 2014 massiv in der Kritik. (dpa)

