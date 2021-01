vor 47 Min.

Fenerbahce: Drei Millionen Euro für Özil pro Saison

Nach der Verpflichtung des früheren deutschen Fußball-Nationalspielers Mesut Özil durch Fenerbahce Istanbul hat der Verein konkrete Zahlen zum Transfer bekanntgegeben.

Der Club zahlt demnach pro Saison drei Millionen Euro an Özil - allerdings erst ab der nächsten Spielzeit, wie am Montag aus einer Mitteilung Fenerbahces an die Börse hervorging. Beim FC Arsenal gehörte Özil zu den Top-Verdienern.

Mit der Unterschrift des Vertrags erhalte Özil 550.000 Euro, Fenerbahce zahle keine Ablösesumme für den 32 Jahre alten Offensivspieler. Özil wechselt nach siebeneinhalb Jahren beim Londoner Club FC Arsenal voraussichtlich bis 2024 zu dem Verein am Bosporus. Am Mittwoch soll Özil offiziell vorgestellt werden. Beim 3:0-Sieg des Tabellenzweiten am Montagabend gegen Kayserispor stand der Weltmeister von 2014 entsprechend noch nicht im Kader.

© dpa-infocom, dpa:210125-99-166116/3 (dpa)

Mitteilung Fenerbahce via KAP

Themen folgen