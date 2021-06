Wenger: Mbappé kann eine Ära prägen wie Messi und Ronaldo

London (dpa) - Der französische Trainer Arsène Wenger (71) sieht in Stürmer Kylian Mbappé einen legitimen Nachfolger von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo.

"15 Jahre lang waren zwei Spieler die Messlatte", sagte der langjährige Teammanager des FC Arsenal zu "The Athletic": "Über 15 Jahre hinweg so zu performen, ist phänomenal. Aber wenn man sich fragt, wer ihnen folgt: Da haben wir ganz sicher einen Kandidaten gefunden. Man braucht eine Kombination aus großer Motivation, kompletter Hingabe und Intelligenz. Er hat all das."

Zwischen 2008 und 2017 teilten sich Messi (33) und Ronaldo (36) alle Weltfußballer-Titel auf. Nach Luka Modric 2018 und wieder Messi 2019 holte 2020 Bayern-Stürmer Robert Lewandowski die Trophäe. Der 22 Jahre alte Mbappé, der 2018 mit Frankreich schon Weltmeister wurde, trifft bei der EM im ersten Gruppenspiel am 15. Juni auf Deutschland. Präsident Nasser Al-Khelaifi von seinem Verein Paris Saint-Germain hatte den Stürmer dieser Tage als "unverkäuflich" bezeichnet.

Wenger versuchte nach eigenen Angaben zweimal, den damals in Monaco spielenden Mbappé zu Arsenal holen. "Als ich ihn das erste Mal sah, sagte ich direkt: Das ist Pelé", sagte er. Kurios: Mbappé erzählte später einmal, dass Wenger ihm dies auch in den Gesprächen gesagt habe und ihn der hohe Vergleich eher abgeschreckt habe.

