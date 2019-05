Fünf Eintracht-Profis im UEFA-Team des Jahres

Champions-League-Finale

Was spricht für Tottenham? Was spricht für Liverpool?

Tottenham Hotspur gegen den FC Liverpool: Mit diesem Endspiel hatte vor Beginn der Champions-League-Saison und auch vor den beiden Halbfinal-Rückspielen kaum jemand gerechnet. Was spricht am Samstag in Madrid für die eine und was für die andere englische Mannschaft?