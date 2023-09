Inter Miami verliert ohne Messi Finale des US Open Cups

Ohne Lionel Messi und Jordi Alba unterliegt Inter Miami im Finale des US Open Cups und verpasst den zweiten Titel der Saison. Wie schwer der Weltmeister aus Argentinien verletzt ist, bleibt offen.

Ohne den verletzten Superstar Lionel Messi hat Inter Miami das Finale des US Open Cups verloren und den zweiten Titel in der Geschichte der Mannschaft verpasst. Im amerikanischen Gegenstück zum DFB-Pokal gab es gegen Houston Dynamo ein 1:2. Der 36 Jahre alte Messi saß in einem schwarzen Hemd auf der Tribüne und verfolgte die Final-Niederlage aus einer Loge. Auch Jordi Alba konnte nicht spielen. Aus dem Trio ehemaliger Fußball-Profis des FC Barcelona stand einzig Sergio Busquets auf dem Feld.

Alle drei waren im Sommer nach Miami gewechselt und hatten aus dem schlechtesten Team der Major League Soccer einen Pokalsieger gemacht. Im August gab es im Finale des Leagues Cups einen Sieg gegen Nashville SC und die erste Trophäe für das Team von Mitbesitzer David Beckham. In der MLS hat Miami noch Chancen auf den Einzug in die Playoffs.

Ob und wann Messi dabei aber helfen kann, ist nach seinem Fehlen im Finale unklarer denn je. Eine genaue Diagnose seiner Beinverletzung hat Miami bislang nicht öffentlich gemacht. Der siebenmalige Weltfußballer hatte in den vergangenen Wochen bereits drei Partien für Inter sowie ein Länderspiel für Argentinien verpasst. Zuletzt zum Einsatz kam er am 20. September, als er schon vor der Halbzeit vom Feld musste. In seinen bislang zwölf Einsätzen für Miami kommt Messi auf elf Tore und acht Vorlagen.

(dpa)