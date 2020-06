vor 32 Min.

Fußball in Spanien: La Liga beginnt mit Stadtderby

In Spanien soll ab dem 11. Juni wieder der Ball rollen.

In Spanien beginnt die Fußball-Liga nach der Corona-Unterbrechung am 11.

Juni mit dem Stadtderby zwischen dem FC Sevilla und Betis Sevilla. Die Begegnung wird um 22.00 Uhr angepfiffen. Das geht aus den von der Liga veröffentlichten Spielplänen hervor.

Spitzenreiter FC Barcelona kehrt zwei Tage später in den Spielbetrieb der Primera Division zurück. Das Team um den deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen und Superstar Lionel Messi muss am 13. Juni beim Tabellen-18. RCD Mallorca antreten. Rekordmeister Real Madrid mit Toni Kroos spielt am 14. Juni gegen SD Eibar. Barcelona liegt elf Spieltage vor Saisonende zwei Punkte vor Real Madrid. (dpa)

