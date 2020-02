13:56 Uhr

Goretzka weiter fraglich für Chelsea

Hinter dem Einsatz von Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka steht für das Champions-League-Spiel des FC Bayern München beim FC Chelsea weiterhin ein Fragezeichen.

Der Mittelfeldspieler hatte am Freitag beim 3:2-Heimsieg des deutschen Rekordmeisters in der Bundesliga gegen den SC Paderborn wegen muskulärer Probleme gefehlt. Am Wochenende absolvierte der 25-Jährige nur Lauftraining.

"Schauen wir mal, ob er bis Dienstag fit wird", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic mit Blick auf das Achtelfinal-Hinspiel. Eine Entscheidung könnte nach dem Abschlusstraining am Montagvormittag fallen, das Trainer Hansi Flick mit seiner Mannschaft noch in München bestreitet. Erst nachmittags fliegt das Team nach London.

Bei der nicht-öffentlichen Übungseinheit am Sonntag nahm dagegen Defensivakteur Javi Martínez erstmals nach seiner schweren Muskelverletzung im Oberschenkel wieder am Teamtraining teil. Der 31-Jährige konnte nach Mitteilung des Vereins die knapp einstündige Einheit komplett absolvieren.

Zwei Bayern-Profis werden Flick in der Königsklasse wieder zur Verfügung stehen: Die gegen Paderborn jeweils wegen der fünften Gelben Karte gesperrten Abwehrspieler Jérôme Boateng und Benjamin Pavard können in der Champions League wieder zum Einsatz kommen. (dpa)

