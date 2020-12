23:25 Uhr

Gosens mit Bergamo im Achtelfinale - Real Gruppensieger

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Robin Gosens hat mit seinem Club Atalanta Bergamo den Einzug ins Achtelfinale der Champions League geschafft.

Die Italiener setzten sich im entscheidenden Spiel beim niederländischen Meister Ajax Amsterdam mit 1:0 (0:0) durch und ziehen neben Gruppensieger FC Liverpool in die K.o-Runde ein. Jürgen Klopps FC Liverpool kam im bedeutungslosen Duell gegen den dänischen Meister FC Midtjylland zu einem 1:1 (0:1).

In der Bayern-Gruppe A sicherte sich neben den Münchnern als Gruppensieger auch Atlético Madrid durch ein 2:0 gegen RB Salzburg das Weiterkommen. Für Österreichs Serienmeister, der den erstmaligen Einzug in die K.o.-Phase der Königsklasse verpasste, geht es im neuen Jahr wie für den FC Brügge, Dynamo Kiew, Krasnodar, Manchester United, Amsterdam, Olympiakos Piräus und Schachtjor Donezk in der Europa League weiter.

In der Gruppe B feierte Real Madrid durch ein 2:0 (2:0) gegen Borussia Mönchengladbach den Gruppensieg. Durch die Schützenhilfe von Inter Mailand und Donezk, die 0:0 spielten, zog Gladbach als Gruppenzweiter erstmals in die K.o.-Runde ein.

Bereits vor den letzten Spielen hatten sich neben Titelverteidiger München auch der FC Barcelona, FC Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus Turin, Lazio Rom, RB Leipzig, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, der FC Porto und FC Sevilla für das Achtelfinale qualifiziert.

Die Auslosung für die Achtelfinals findet am 14. Dezember (12.00 Uhr) im schweizerischen Nyon statt. Die Hinspiele sind ab Mitte Februar angesetzt, die Rückspiele finden im März statt.

