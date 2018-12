14:24 Uhr

Gündogan: BVB kann deutscher Meister werden

Der frühere BVB-Profi Ilkay Gündogan sieht in dieser Saison gute Chancen für Borussia Dortmund auf die deutsche Fußball-Meisterschaft.

"Ich glaube, dass sie es schaffen können", erklärte der 28-Jährige via Instagram. "Aber ich glaube, dass auch der FC Bayern noch eine Chance hat." Gündogan, der mit Manchester City in der vergangenen Saison den englischen Meistertitel geholt hatte, zeigte sich beeindruckt von der bisherigen BVB-Saison. "Um ehrlich zu sein, ich bin wirklich überrascht", sagte er. "Die Heimspiele gegen Atlético und FC Bayern waren äußerst stark."

Mit Borussia Dortmund feierte Gündogan 2012 das nationale Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal. Warum er 2016 zu Man City wechselte, erklärte er auch: "Ich war zu der Zeit verletzt, aber Pep (Guardiola) und der Verein waren trotzdem an mir interessiert", so Gündogan. "Der Trainer hat angerufen, um mir das zu sagen. Da wusste ich, dass es der richtige Schritt für mich ist. Nach fünf Jahren in Dortmund war es Zeit für ein neues Abenteuer." (dpa)

Ilkay Gündogan bei Instagram

