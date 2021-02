14:56 Uhr

Gündogan: "Gladbach kann an einem guten Tag jeden schlagen"

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan von Manchester City warnt davor, den Achtelfinalgegner Borussia Mönchengladbach in der Champions League zu unterschätzen.

"Sie haben einen gemischten Kader mit spielstarken und kampfstarken Spielern. Dieser Mix aus Mentalitäts- und Kreativspielern führt zu der Qualität, die Borussia hat. Das zeigt die gute Arbeit dort", sagte der Mittelspieler des Premier-League-Tabellenführers.

"Wir wissen, wie gut wir sein können und was wir tun müssen, aber wir werden unsere Gegner ernstnehmen", sagte Gündogan vor dem Achtelfinalhinspiel gegen die Elf von Trainer Marco Rose am Mittwoch in Budapest (21.00 Uhr/DAZN). "Aber die Gladbacher sind an einem guten Tag in der Lage, jeden zu schlagen", sagte der 30-Jährige in Manchester.

Manchesters Trainer Pep Guardiola, der mit seinem Team seit 25 Pflichtspielen unbesiegt ist, weiß um die Stärke des kommenden Gegners. Rose sei ein ausgezeichneter Trainer, der sehr gute Arbeit leiste. "Auch das Team hat Qualität mit seinem guten Umschaltspiel und Spielern wie Neuhaus und Kramer im Spielaufbau. Ich habe Respekt vor den deutschen Mannschaften in diesem Wettbewerb", sagte der ehemalige Coach des FC Bayern München.

