Pálsson nach Zusammenbruch bei Partie in Norwegen wach

Am Tag nach seinem Herzstillstand während einer Zweitliga-Partie in Norwegen hat sich die Lage des isländischen Fußballprofis Emil Pálsson stabilisiert.

"Emil ist wach und hat es den Umständen entsprechend gut", teilte sein Verein Sogndal IL mit. Er werde in den kommenden Tagen weiter im Universitätskrankenhaus Haukeland in Bergen untersucht und behandelt. Bereits einige Stunden zuvor hatte der Club mitgeteilt, dass sich Pálsson in einem stabilen Zustand befinde. Der isländische Fußballverband KSÍ wünschte dem Profi via Twitter eine gute Besserung.

Pálsson war während der Anfangsphase einer Partie zwischen Sogndal und Stjørdals/Blink plötzlich zusammengebrochen. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler erlitt nach Angaben seines Vereins einen Herzstillstand, konnte aber wiederbelebt werden. Die Begegnung wurde wegen des Vorfalls in der zwölften Minute abgebrochen, sie soll zu einem späteren Zeitpunkt zu Ende gespielt werden.

