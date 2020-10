vor 34 Min.

Hoffenheim ohne Zuschauer gegen Belgrad

Die TSG 1899 Hoffenheim muss ihr Europa-League-Spiel gegen Roter Stern Belgrad am Donnerstag (21.

00 Uhr/Nitro und DAZN) ohne Zuschauer austragen. Dies teilte der badische Fußball-Bundesligist mit.

"Der Inzidenzwert in dem von den Behörden definierten Umkreis war in den vergangenen Tagen über den für eine Zuschauerbeteiligung ausgewiesenen Grenzwert gestiegen", hieß es in der Mitteilung. Die Kraichgauer verzeichnete am vergangenen Samstag beim 0:1 in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund noch 6030 zugelassene Zuschauer im Sinsheimer Stadion.

