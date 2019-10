23:03 Uhr

Inter Mailand übernimmt mit 2:1-Sieg Tabellenführung

Sorgte mit seinem Treffer zum 2:0 für die Vorentscheidung in Brescia.

Inter Mailand hat in der italienischen Fußball-Liga Serie A zumindest für eine Nacht die Tabellenführung übernommen.

Die Mailänder gewannen das Spiel bei Brescia Calcio mit 2:1 (1:0) und zogen in der Tabelle an Titelverteidiger Juventus Turin vorbei, der am Mittwoch gegen den FC Genua spielt.

Die Tore für den Dortmunder Champions-League-Gegner schossen Lautaro Martinez (23. Minute) und Romelu Lukaku (63.). Das Tor für die Gastgeber erzielte Milan Skriniar (76.) per Eigentor. (dpa)

Serie A

