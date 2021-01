vor 48 Min.

Italiens Fußballverband will zur EM Fans im Stadion

Italiens Fußballverband (FIGC) arbeitet daran, Fans für die insgesamt vier Spiele der Europameisterschaft in Rom trotz der Corona-Pandemie ins Stadion zu lassen.

"In den kommenden Wochen wird es einen Meinungsaustausch darüber geben, Fans im Olympia-Stadion zuzulassen", sagte der FIGC-Präsident, Gabriele Gravina, in einer Ratssitzung am Freitag. Der 67-Jährige muss dafür jedoch noch Überzeugungsarbeit beim technisch-wissenschaftlichen Komitee leisten.

Die Experten sind Teil des italienischen Gesundheitsministeriums. Sie führen Statistiken zur Corona-Lage und erstellen auf dieser Grundlage wöchentliche Berichte, die Basis für die Entscheidungen der Politik über die Corona-Beschränkungen sind. Gravinas Argument: Die Fans könnten vor Ort sein, wenn sich die Pandemie abschwächt und mehr Menschen geimpft sind.

Bis Anfang April hat der Verband noch Zeit, ein Konzept vorzulegen. Der Europäische Fußballverband UEFA hatte die Frist wegen der sich schnell ändernden Corona-Situation zuletzt von ursprünglich Anfang März aufgeschoben. In Rom soll am 11. Juni auch das Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei stattfinden.

Italien gehört zu den Ländern, die hart von der Pandemie getroffen wurden. Das Gesundheitsministerium sprach am Freitag von einer sich verbessernden Situation. Bislang starben rund 88 000 Menschen mit Sars-CoV-2. Die Behörden registrierten zudem mehr als 2,529 Millionen Infektionen. Stand Samstag wurden mehr als 1,8 Millionen Corona-Impfungen verabreicht.

