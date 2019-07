vor 18 Min.

Juve-Youngster Kean offenbar vor Wechsel nach England

Juventus Turins Sturm-Talent Moise Kean steht offenbar vor einem Wechsel zum Premier-League-Verein FC Everton.

Der Medizincheck könnte schon am Mittwoch bevorstehen, berichteten Sky Sport und die "Gazzetta dello Sport".

Für den italienischen Fußball-Rekordmeister schoss der 19-Jährige in der vergangenen Saison sechs Tore in der Serie A. In der italienischen Nationalmannschaft debütierte er im vergangenen Herbst und wurde mit seinem Tor-Debüt in seinem zweiten Länderspiel zum zweitjüngsten Torschützen in der italienischen Länderspiel-Geschichte.

Kean zu verkaufen sei für Juventus die "risikoreichste Aktion des Jahres", die man in einigen Jahren bereuen könnte, kommentierte die "Gazzetta". (dpa)

