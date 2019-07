vor 33 Min.

Karius weiter auf Leihbasis bei Besiktas Istanbul

Bild: Fredrik Varfjell/Bildbyran via ZUMA Press (dpa)

Liverpool (dpa) - Der deutsche Torwart Loris Karius wird auch in der kommenden Saison auf Leihbasis bei Besiktas Istanbul spielen.

Das gab der FC Liverpool, bei dem Karius noch bis Juni 2021 unter Vertrag steht, bekannt.

Der Champions-League-Sieger teilte auch mit, dass der brasilianische Keeper Alisson Becker in der kommenden Saison die Nummer 1 auf dem Livepool-Trikot tragen wird, die bis vor einem Jahr noch Karius getragen hatte. Karius hatte die Reds nach seinen schlimmen Patzern bei der 1:3-Niederlage gegen Real Madrid im Champions-League-Finale 2018 verlassen und sich im August auf Leihbasis dem türkischen Erstligisten angeschlossen. In der Tabelle landete Besiktas in der vergangenen Saison auf Platz 3. (dpa)

Liverpool-Mitteilung

