19:49 Uhr

Keine Elfmeter: Mbappé zum zweiten Mal Torschützenkönig

Paris (dpa) - Weil er bei seinen 18 Saisontreffern ohne Elfmeter auskam, ist Weltmeister Kylian Mbappé zum zweiten Mal in Folge Torschützenkönig der französischen Ligue 1.

Der Stürmer vom Paris Saint-Germain hatte dieselbe Anzahl an Treffern wie Wissam Ben Yedder von AS Monaco. Weil dieser allerdings drei seiner Tore per Straßstoß erzielt hatte und Mbappé alle aus dem Spiel heraus, ging der Titel an den PSG-Angreifer.

Schon im Vorjahr hatte der 21-Jährige mit 33 Toren den Titel gewonnen. Paris mit Trainer Thomas Tuchel war als klarer Tabellenführer beim Saison-Abbruch zehn Spiele vor dem Saisonende zum Meister ernannt worden. (dpa)

Homepage des Liga-Verbandes

Themen folgen