vor 51 Min.

Klopp vor Duell gegen Man City: "Könnte nicht stolzer sein"

Liverpool-Coach Jürgen Klopp äußerte sich vor dem Premier-League-Heimspiel gegen Titelverteidiger Manchester City euphorisch über seine Mannschaft.

"Ich könnte nicht stolzer darauf sein, was dieses Team geschafft hat und weiter tut", erklärte Klopp im Spieltagsprogramm. "Der FC Liverpool hat so ein Glück, im Moment diese außergewöhnliche Gruppe von Menschen zu haben, die den Club repräsentieren und für ihn antreten. Sie sind etwas Besonderes, jeder einzelne von ihnen."

Mit Blick auf das Spitzenspiel des Tabellenführers gegen Man City äußerte sich Klopp vorsichtig. "Wir können und sollten niemals ein Ergebnis versprechen", sagte er auch mit Blick auf den Titel. "Was wir versprechen können, und was sie (die Spieler) regelmäßig liefern, ist, dass das Team, egal welche Spieler heute in der Aufstellung stehen, alles geben wird. Diese Spieler kennen es nicht anders, sie geben alles und nichts weniger, wenn sie für Liverpool antreten." (dpa)

Klopp-Aussagen auf Liverpool-Website

