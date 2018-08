Klopps Liverpool erteilt Ancelottis SSC Neapel Lektion

Der kamerunische Fußballstar Samuel Eto'o verlässt seinen Club Konyaspor in der Türkei.

Französischer Supercup

Tuchel lässt Neymar-Einsatz offen - Erster Titel soll her

Es soll der erste Titel von vielen werden. So wünschen es sich die reichen Besitzer von Paris Saint-Germain. So hofft auch Trainer Thomas Tuchel. In China spielt Frankreich seinen Supercup aus. Und Neymar ist nicht nur da, sondern auch bereit.