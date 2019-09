20:19 Uhr

Knapper Sieg für Leverkusens Champions-League-Gegner Moskau

Vier Tage vor dem Champions-League-Duell mit Bayer Leverkusen hat Lokomotive Moskau mit dem früheren Schalker Benedikt Höwedes in der russischen Liga einen knappen Sieg erreicht.

Bei PFK Sotschi gewann der dreimalige russische Meister und aktuelle Pokalsieger mit 1:0 (0:0). Der Pole Grzegorz Krychowiak erzielte den einzigen Treffer der Partie (20. Minute).

In der Premjer Liga liegt Lokomotive Moskau auf dem dritten Platz, am Mittwoch steht die Partie in der Fußball-Königsklasse in Leverkusen an (21.00 Uhr). (dpa)

UEFA-Informationen zur Champions League

Vereine in der Champions-League-Gruppenphase

Spielplan Bayer Leverkusen

Kader Bayer Leverkusen

Themen Folgen