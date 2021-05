Monaco wieder auf Champions-League-Platz - Paris patzt

Monaco (dpa) - Die AS Monaco hat im Kampf um die Champions-League-Teilnahme einen wichtigen Auswärtssieg verbuchen können.

Das Team des früheren Bayern-Trainers Niko Kovac gewann bei Stade Reims mit 1:0 (1:0). Monaco überholte damit Olympique Lyon wieder und belegt vor den letzten beiden Spieltagen in der Ligue 1 mit einem Vorsprung von einem Zähler Rang drei. Der Belgier Eliot Matazo (21.) erzielte den wichtigen Treffer, der frühere Leverkusener Kevin Volland stand in der Startformation. Lyon hatte am Samstag vorgelegt, sein Heimspiel mit 4:1 gegen den FC Lorient gewonnen.

Am Abend leistete sich Paris Saint-Germain im Kampf um die französische Fußball-Meisterschaft einen Ausrutscher. Der Titelverteidiger kam trotz Führung nur zu einem 1:1 (1:0) bei Stade Rennes. Superstar Neymar (45.+6), der kürzlich seinen Vertrag bis 2025 verlängert hatte, brachte PSG mit einem verwandelten Elfmeter in Front. Serhou Guirassy (70.) sorgte für den Ausgleich. Paris hat durch das Unentschieden als Tabellenzweiter drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Lille OSC.

© dpa-infocom, dpa:210509-99-531657/3 (dpa)

