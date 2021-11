Paris Saint-Germain siegt beim Debüt von Sergio Ramos

Beim Debüt von Abwehr-Star Sergio Ramos hat sich Paris Saint-Germain in Überzahl zu einem Pflichtsieg gemüht.

In der französischen Fußball-Liga kam der Tabellenführer am Sonntag zu einem 3:1 (1:1) bei Schlusslicht AS St. Etienne.

Der Spanier Ramos gab dabei nach vier Monaten Verletzungspause seinen Einstand bei PSG. Der 35-Jährige hatte Real Madrid nach 16 Jahren im Sommer ablösefrei verlassen, weil sein Vertrag nicht verlängert worden war. Er war schon vor seinem Abschied bei den Königlichen häufiger verletzt gewesen und hatte es auch nicht ins spanische EM-Aufgebot geschafft.

In St. Etienne sorgte Angel di Maria nach einer Serie vergebener Chancen für die Vorentscheidung zugunsten der Pariser. Der Argentinier traf in der 79. Minute auf Vorlage von Lionel Messi zum 2:1, ehe Marquinhos in der Nachspielzeit alles klar machte. Kurz vor Schluss musste PSG allerdings noch die Verletzung von Topstar Neymar verkraften. Der Brasilianer knickte bei einem Zweikampf um und musste vom Feld getragen werden.

Zunächst war der Tabellenletzte sogar durch Denis Bouanga (23.) in Führung gegangen. Kurz vor der Pause erhielt Abwehrspieler Timothee Kolodziejczak jedoch Rot nach einer Notbremse gegen Kylian Mbappé. Den folgenden Freistoß von Messi setzte Kapitän Marquinhos per Kopf zum Ausgleich ins Netz. In Hälfte zwei war PSG drückend überlegen, ließ aber viele gute Möglichkeiten ungenutzt. Dennoch baute das Team von Trainer Mauricio Pochettino seinen satten Vorsprung an der Spitze weiter aus.

