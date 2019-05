Liverpool-Stürmer Firmino wieder im Training

Der englische Fußball-Premier-League-Club Brighton and Hove Albion hat Graham Potter als neuen Trainer unter Vertrag genommen.

Champions-League

FC Liverpool fliegt vor Finale ins Trainingslager

Der FC Liverpool und sein deutscher Trainer Jürgen Klopp sind am Montagnachmittag zur Vorbereitung auf das Champions-League-Endspiel gegen Tottenham Hotspur in ein sechstägiges Trainingslager in Marbella geflogen.