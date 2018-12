15:30 Uhr

Liverpool deklassiert Bournemouth 4:0 - Salah trifft dreimal International

Bournemouth (dpa) - Der FC Liverpool hat sich drei Tage vor dem wichtigen letzten Champions-League-Gruppenspiel gegen den SSC Neapel in der englischen Premier League in starker Form gezeigt.

Beim AFC Bournemouth siegten die Reds deutlich mit 4:0 (1:0).

Dem ägyptischen Stürmer Mohamed Salah gelang ein Dreierpack (25./48./77. Minute) für die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp. Bournemouth-Profi Steve Cook (68.) unterlief außerdem ein Eigentor.

Durch den Erfolg überholte der noch ungeschlagene FC Liverpool in der Premier League zunächst Meister Manchester City und übernahm die Tabellenführung. In der Champions League muss der Finalist der Vorsaison am Dienstag zuhause in Anfield unbedingt gewinnen, um nicht vorzeitig aus der Königsklasse auszuscheiden. (dpa)

