vor 17 Min.

Liverpools Siegesserie gerissen: Remis im Old Trafford

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp kann im Old Trafford einfach nicht gewinnen.

Die Siegesserie des FC Liverpool in der englischen Premier League ist gerissen.

Der Tabellenführer kam beim Erzrivalen und Fußball-Rekordmeister Manchester United nur zu einem 1:1 (0:1).

Der eingewechselte Adam Lallana (85. Minute) rettete dem Team von Trainer Jürgen Klopp, das zuvor alle acht Ligaspiele gewonnen hatte, einen Punkt. Manchester United war durch Marcus Rashford (36.) in Führung gegangen.

Rashfords Tor wurde erst nach Einsatz des Videobeweises gegeben. Zuvor war United-Verteidiger Victor Lindelof bei der Ballannahme hart gegen Divock Origi eingestiegen. Doch der Schiedsrichter sah kein Foul. Kurz darauf kam der Videobeweis erneut zum Einsatz - wieder zum Nachteil für Liverpool. Der vermeintliche Ausgleichstreffer von Sadio Mané für die Reds zählte nicht, weil der Angreifer den Ball zuvor mit der Hand berührt hatte.

Damit wartet Jürgen Klopp, der auf den verletzten Stürmerstar Mohamed Salah verzichten musste, dafür aber nach langer Pause wieder Torwart Alisson aufstellen konnte, weiter auf seinen ersten Sieg im Old Trafford. In allen anderen Stadien der aktuellen englischen Erstligisten hat der Trainer schon einmal gewonnen. Mit sechs Punkten Vorsprung vor Meister Manchester City steht sein Team weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze. (dpa)

