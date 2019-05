12:42 Uhr

Manchester City droht Champions-League-Sperre

Nach Berichten über eine drohende Champions-League-Sperre für den englischen Fußballmeister Manchester City wegen angeblicher Verstöße gegen das Financial Fair Play hält sich die Europäische Fußball-Union UEFA bisher bedeckt.

Nach dem Gewinn der Meisterschaft am vergangenen Wochenende droht dem englischen Top-Klub Manchester City ein böses Erwachen: Wie die New York Times berichtet, plant die Uefa-Finanzkontrollbehörde, die Citizens für mindestens eine Saison von der Champions League auszuschließen. Grund sollen Verstöße gegen die Financial Fair Play-Regeln des europäischen Fußballverbands sein. Die Uefa wollte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht zu dem Verfahren äußern.

Bereits im März hatte

"Wir kommentieren laufende Ermittlungen zu Angelegenheiten des Financial Fair Play nicht", teilte die UEFA auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die "New York Times" hatte am Montag zuerst über einen angeblich drohenden Ausschluss Citys aus der Königsklasse berichtet.

Die UEFA-Finanzkontrollbehörde soll vor zwei Wochen ihre Untersuchungen zu dem Fall abgeschlossen haben. Demnach wird erwartet, dass das Gremium die Empfehlung abgibt, Man City für mindestens eine Spielzeit auszuschließen. Die UEFA hatte im März Ermittlungen wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten gegen Man City eingeleitet. Der Club bestreitet die Vorwürfe und hatte die Untersuchung begrüßt. (dpa)

