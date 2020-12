vor 20 Min.

Medien: Einbruch bei Rossi am Tag seiner Trauerfeier

Am Tag der Trauerfeier für den ehemaligen Fußball-Weltmeister Paolo Rossi soll es nach italienischen Medienberichten einen Einbruch in sein Haus gegeben haben.

Wie unter anderem die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, sollen Diebe in das Haus der Familie in Bucine bei Arezzo in der Toskana eingedrungen sein. Die Untersuchungen dauerten am Abend noch an. Rossi war in der Nacht zum Donnerstag mit 64 Jahren gestorben. Die Trauerfeier für das Fußball-Idol war am Samstag mit Fernsehübertragung im Dom im norditalienischen Stadt Vicenza.

Die Tat sei von einem Mitarbeiter der Familie entdeckt worden, schrieb Ansa. Rossis Frau habe bei ihrer Ankunft die Räume durchwühlt vorgefunden. Den Berichten nach soll Schmuck einschließlich einer Uhr fehlen. Die Ermittler seien noch am Ort, hieß es am Abend. Die Stadt der Trauerfeier liegt mehr als 200 Kilometer von Arezzo entfernt. Der ehemalige Weltmeister Paolo Rossi hatte bei der WM 1982 mit seinem Team im Finale Deutschland besiegt. Fußballer, Freunde und Angehörige hatten bei der Feier in Vicenza von ihm Abschied genommen.

© dpa-infocom, dpa:201212-99-667043/3 (dpa)

Rossis Frau auf Instagram

Repubblica zur Trauerfeier; Italienisch

Corriere della Sera zur Tat

Themen folgen