vor 26 Min.

Messi vor Comeback für Barcelona beim BVB

Der FC Barcelona darf vor dem ersten Gruppenspiel der Champions League bei Borussia Dortmund am Dienstag (21.

00 Uhr/Sky) auf ein Comeback von Lionel Messi hoffen.

"Wir werden es morgen entscheiden. Er hat zwei, drei Mal mit der Mannschaft trainiert und einen gute Eindruck gemacht", sagte FC-Trainer Ernesto Valverde in Dortmund.

Messi hatte sich Anfang August bei der Vorbereitung auf die neue Saison eine Verletzung an der rechten Wade zugezogen. Wie Valverde hofft auch Marc-André ter Stegen auf eine Rückkehr des 32 Jahre alten Argentiniers. "Es wird die Möglichkeit geben, dass er spielt. Er versucht Kräfte zu sammeln, um auflaufen zu können. Am Ende wird der Trainer entscheiden. Aber es würde uns helfen", sagte der deutsche Nationalkeeper.

Der Schlussmann warnte seine Mitspieler vor dem BVB. "Es ist sehr schwer, hier zu spielen. Als wir hier mit Mönchengladbach gespielt haben, mussten wir sehr leiden. Es ist ein großartiges Stadion mit verrückten Fans." Der einstige Mönchengladbacher Torhüter machte keinen Hehl aus seiner großen Wertschätzung für seinen einstigen Clubcoach und derzeitigen BVB-Trainer Lucien Favre: "Er ist der erste Trainer, der großes Vertrauen in mich gesteckt hat. Er ist einer der besten Trainer, die ich in meinem Leben hatte. Er wird versuchen, etwas zu finden, was uns wehtun könnte." (dpa)

