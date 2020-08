vor 35 Min.

Neue Coronafälle - Start der französischen Liga in Gefahr

Bild: Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Wenige Tage vor dem geplanten Start der ersten französischen Fußball-Liga haben sich bei Olympique Marseille drei weitere Corona-Verdachtsfälle bestätigt.

Damit hat sich die Zahl der Corona-Fälle bei den Südfranzosen auf vier erhöht. Für Marseille ist damit das Eröffnungsspiel in der Ligue 1 am Freitag gegen AS Saint-Etienne unsicher.

Laut französischer Fußball-Liga darf ein Team sieben Tage kein Mannschaftstraining ausüben, wenn mehr als drei Spieler oder Betreuer mit einer Corona-Erkrankung gemeldet sind, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Am Freitag hatte Marseille bereits auf ein Testspiel gegen den Bundesligisten VfB Stuttgart verzichtet, nachdem der erste Verdachtsfall bekannt geworden war.

