Olympique Lyon vorerst wieder Spitzenreiter in Frankreich

Durch einen Treffer in der Nachspielzeit hat Olympique Lyon zumindest bis zum 31.

Januar wieder die Tabellenführung in der französischen Fußball-Meisterschaft übernommen.

Dank des 2:1 (1:0)-Heimsieges über Girondins Bordeaux liegt Lyon in der Ligue 1 nun wieder einen Punkt vor Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Leo Dubois traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum umjubelten Sieg für die Gastgeber. PSG tritt erst am Sonntag beim FC Lorient an.

